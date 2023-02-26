Овсянкина Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1909
Отец ребёнка: Овсянкин Алексей Игнатов
Рождение ребёнка
23.11.1913
Отец ребёнка: Овсянкин Алексей Игнатов
Рождение ребёнка
20.12.1915
Отец ребёнка: Овсянкин Алексей Игнатов
Смерть
Неизвестно