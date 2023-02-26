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Овсянкина Анна Иванова

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1908

Муж: Овсянкин Алексей Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Овсянкин Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Овсянкин Алексей Игнатов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1913

Сын: Овсянкин Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Овсянкин Алексей Игнатов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1915

Сын: Овсянкин Павел Алексеев

Отец ребёнка: Овсянкин Алексей Игнатов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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