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(Овсянкина) Анна Игнатова

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

07.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1876

Отец: Овсянкин Игнатий Федосов

Мать: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Тимофей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1902

Сын: Семён Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1907

Сын: Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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