(Овсянкина) Анна Игнатова
Место рождения
Дата рождения07.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1876
Бракосочетание
06.02.1900
Муж: Тимофей Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1902
Сын: Семён Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров
Рождение ребёнка
12.06.1907
Сын: Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров
Смерть
Неизвестно