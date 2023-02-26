Тимофей Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Фёдоров

Тимофей Фёдоров

Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1859 г.р.

Мать

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Фёдор

Мать: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1900

Жена: (Овсянкина) Анна Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1902

Сын: Семён Тимофеев

Мать ребёнка: (Овсянкина) Анна Игнатова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1907

Сын: Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: (Овсянкина) Анна Игнатова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.