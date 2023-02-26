Тимофей Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1902
Сын: Семён Тимофеев
Мать ребёнка: (Овсянкина) Анна Игнатова
Рождение ребёнка
12.06.1907
Сын: Пётр Тимофеев
Мать ребёнка: (Овсянкина) Анна Игнатова
Смерть
Неизвестно