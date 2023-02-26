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Ефимия Иванова

Место рождения

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1848

Муж: Овсянкин Федосий Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1850

Сын: Овсянкин Игнатий Федосов

Отец ребёнка: Овсянкин Федосий Захаров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: Устиния Федосиева

Отец ребёнка: Овсянкин Федосий Захаров

Рождение ребёнка
25.05.1856

Дочь: Акилина Федосова

Отец ребёнка: Овсянкин Федосий Захаров

Рождение ребёнка
14.08.1857

Сын: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Отец ребёнка: Овсянкин Федосий Захаров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1860

Сын: Георгий Федосов

Отец ребёнка: Овсянкин Федосий Захаров

Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Фёкла Федосиева

Отец ребёнка: Овсянкин Федосий Захаров

Смерть
Неизвестно

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