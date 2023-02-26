Ефимия Иванова
Место рожденияд.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1850
Отец ребёнка: Овсянкин Федосий Захаров
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: Устиния Федосиева
Отец ребёнка: Овсянкин Федосий Захаров
Рождение ребёнка
25.05.1856
Дочь: Акилина Федосова
Отец ребёнка: Овсянкин Федосий Захаров
Рождение ребёнка
14.08.1857
Сын: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Отец ребёнка: Овсянкин Федосий Захаров
Рождение ребёнка
02.11.1860
Сын: Георгий Федосов
Отец ребёнка: Овсянкин Федосий Захаров
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Фёкла Федосиева
Отец ребёнка: Овсянкин Федосий Захаров
Смерть
Неизвестно