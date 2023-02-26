Овсянкин Федосий Захаров
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.01.1830
Дата смерти09.08.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1830
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.05.1848
Жена: Ефимия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1850
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: Устиния Федосиева
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1856
Дочь: Акилина Федосова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1857
Сын: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
02.11.1860
Сын: Георгий Федосов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Фёкла Федосиева
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.08.1879
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище