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Овсянкин Федосий Захаров

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.01.1830

Дата смерти

09.08.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1830

Отец: Овсянкин Захарий (Федотов)

Мать: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.05.1848

Жена: Ефимия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1850

Сын: Овсянкин Игнатий Федосов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: Устиния Федосиева

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1856

Дочь: Акилина Федосова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1857

Сын: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1860

Сын: Георгий Федосов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Фёкла Федосиева

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.08.1879
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище
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