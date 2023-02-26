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Овсянкин Захарий (Федотов)

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.09.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1797

Отец: Овсянка Фёдор Тимофеев

Мать: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1820

Дочь: Евдокия Захарова

Мать ребёнка: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1823

Сын: Овсянкин Леонтий Захаров

Мать ребёнка: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1824

Сын: Овсянкин Борис Захаров

Мать ребёнка: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

Мать ребёнка: Феврония Афанасиева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1830

Сын: Овсянкин Федосий Захаров

Мать ребёнка: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1832

Сын: Овсянкин Стефан Захаров

Мать ребёнка: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.07.1836

Жена: Феврония Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1837

Дочь: Гликерия Захарова

Мать ребёнка: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1839

Дочь: Соломония Захарова

Мать ребёнка: Феврония Афанасиева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1842

Дочь: Мишекина Акилина Захарова

Мать ребёнка: Феврония Афанасиева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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