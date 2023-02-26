Овсянкин Захарий (Федотов)
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.09.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1797
Отец: Овсянка Фёдор Тимофеев
Мать: Фёкла (Фёдорова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1820
Дочь: Евдокия Захарова
Мать ребёнка: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1823
Мать ребёнка: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1824
Мать ребёнка: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров
Мать ребёнка: Феврония Афанасиева
Рождение ребёнка
12.01.1830
Мать ребёнка: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1832
Мать ребёнка: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.07.1836
Жена: Феврония Афанасиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1837
Дочь: Гликерия Захарова
Мать ребёнка: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1839
Дочь: Соломония Захарова
Мать ребёнка: Феврония Афанасиева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1842
Дочь: Мишекина Акилина Захарова
Мать ребёнка: Феврония Афанасиева
Смерть
Неизвестно