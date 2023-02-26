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Гликерия Захарова

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.05.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1837

Отец: Овсянкин Захарий (Федотов)

Мать: Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1854

Муж: Иван Сафронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.09.1856

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1858

Дочь: Феодосия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1859

Дочь: Ульяния Иванова

Отец ребёнка: Иван Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1861

Сын: Арсений Иванов

Отец ребёнка: Иван Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1864

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1872

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.09.1879

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван Сафронов

Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Сафронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Сафронов

Смерть
Неизвестно
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