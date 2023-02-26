Гликерия Захарова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.05.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1837
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1854
Муж: Иван Сафронов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.09.1856
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1858
Дочь: Феодосия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1859
Дочь: Ульяния Иванова
Отец ребёнка: Иван Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1861
Сын: Арсений Иванов
Отец ребёнка: Иван Сафронов
Рождение ребёнка
05.06.1864
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Сафронов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Сафронов
Рождение ребёнка
19.08.1872
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван Сафронов
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Сафронов
Рождение ребёнка
29.09.1879
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Сафронов
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван Сафронов
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Сафронов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Сафронов
Смерть
Неизвестно