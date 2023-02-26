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Пелагея Иванова

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.09.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1856

Отец: Иван Сафронов

Мать: Гликерия Захарова

Бракосочетание
28.01.1873

Муж: Максим Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1877

Сын: Фёдор Артемиев

Отец ребёнка: не указан

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Роман Артемьев

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.08.1882

Сын: Андрей (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1885

Сын: Тимофей (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1886

Дочь: Евдокия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1891

Сын: Иван (по крёстному отцу)

Отец ребёнка: не указан

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1895

Сын: Федот (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1898

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Максим Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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