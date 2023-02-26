Пелагея Иванова
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.09.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1856
Отец: Иван Сафронов
Мать: Гликерия Захарова
Бракосочетание
28.01.1873
Муж: Максим Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1877
Сын: Фёдор Артемиев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Роман Артемьев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.08.1882
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.01.1885
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.02.1886
Дочь: Евдокия (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.11.1891
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.02.1895
Сын: Федот (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.02.1898
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Максим Фёдоров
Смерть
Неизвестно