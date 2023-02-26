Максим Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти10.02.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Фёдор Григорьев
Мать: Ксения Фомина
Бракосочетание
28.01.1873
Жена: Пелагея Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1877
солдат
Военная служба
1879
бессрочно-отпускной ефрейтор
Военная служба
1891
унтер-офицер
Рождение ребёнка
15.02.1898
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Смерть
10.02.1903
Причина смерти: от натуральной