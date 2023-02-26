Максим Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Фёдоров

Максим Фёдоров

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1848

Дата смерти

10.02.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Фёдор Григорьев

Мать: Ксения Фомина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1873

Жена: Пелагея Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1877
солдат
Военная служба
1879
бессрочно-отпускной ефрейтор
Военная служба
1891
унтер-офицер
Рождение ребёнка
15.02.1898

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.02.1903
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной

Мы используем куки для улучшения работы сайта.