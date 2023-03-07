Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Иван Сафронов
Мать: Гликерия Захарова
Бракосочетание
19.01.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Иоанн Трифонов
Отец ребёнка: Трифон (Митрофан) Павлов
Рождение ребёнка
19.02.1893
Дочь: Анна Трифонова
Отец ребёнка: Трифон (Митрофан) Павлов
Рождение ребёнка
20.02.1895
Дочь: Евдокия Трифонова
Отец ребёнка: Трифон (Митрофан) Павлов
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Николай ст
Отец ребёнка: Трифон (Митрофан) Павлов
Рождение ребёнка
?.07.1901
Сын: Николай Трифонов
Отец ребёнка: Трифон (Митрофан) Павлов
Смерть
Неизвестно