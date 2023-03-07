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Анна Иванова

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Иван Сафронов

Мать: Гликерия Захарова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1887

Муж: Трифон (Митрофан) Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Иоанн Трифонов

Отец ребёнка: Трифон (Митрофан) Павлов

Рождение ребёнка
19.02.1893

Дочь: Анна Трифонова

Отец ребёнка: Трифон (Митрофан) Павлов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1895

Дочь: Евдокия Трифонова

Отец ребёнка: Трифон (Митрофан) Павлов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Николай ст

Отец ребёнка: Трифон (Митрофан) Павлов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1901

Сын: Николай Трифонов

Отец ребёнка: Трифон (Митрофан) Павлов

Смерть
Неизвестно
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