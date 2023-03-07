Трифон (Митрофан) Павлов
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Павел Афанасьев
Мать: Ульяния Спиридонова
Бракосочетание
19.01.1887
Жена: Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Иоанн Трифонов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
19.02.1893
Дочь: Анна Трифонова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
20.02.1895
Дочь: Евдокия Трифонова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Николай ст
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
?.07.1901
Сын: Николай Трифонов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно