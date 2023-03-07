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Трифон (Митрофан) Павлов

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Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Павел Афанасьев

Мать: Ульяния Спиридонова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1887

Жена: Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Иоанн Трифонов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
19.02.1893

Дочь: Анна Трифонова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1895

Дочь: Евдокия Трифонова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Николай ст

Мать ребёнка: Анна Иванова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1901

Сын: Николай Трифонов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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