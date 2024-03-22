Павел Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти26.01.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.06.1861
Жена: Ульяния Спиридонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1864
Сын: Потапий Павлов
Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Феврония Павлова
Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова
Рождение ребёнка
1874
Сын: Василий Павлов
Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Яков Павлов
Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Петрова Ольга Павлова
Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ефимий Павлов
Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова
Рождение ребёнка
?.11.1881
Сын: Филимон Павлов
Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова
Рождение ребёнка
1883
Сын: Семён Павлов
Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова
Смерть
26.01.1902