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Павел Афанасьев

Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

26.01.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Афанасий

Мать: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.06.1861

Жена: Ульяния Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1864

Сын: Потапий Павлов

Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Трифон (Митрофан) Павлов

Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Феврония Павлова

Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Василий Павлов

Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Яков Павлов

Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова

Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Петрова Ольга Павлова

Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ефимий Павлов

Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова

Рождение ребёнка
?.11.1881

Сын: Филимон Павлов

Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова

Рождение ребёнка
1883

Сын: Семён Павлов

Мать ребёнка: Ульяния Спиридонова

Смерть
26.01.1902
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
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