Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Павел Афанасьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1846
Дочь: Решетникова Ольга Афанасиева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1849
Сын: Герасим Афанасиев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Параскева Афанасиева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно