Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Павел Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1846

Дочь: Решетникова Ольга Афанасиева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1849

Сын: Герасим Афанасиев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Параскева Афанасиева

Мать ребёнка: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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