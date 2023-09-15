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Параскева Афанасиева

Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

30.06.1881

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Афанасий

Мать: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1871

Муж: Сергей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1873

Муж: Самсонов Егор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1875

Сын: Самсонов Владимир Егоров

Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.06.1881
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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