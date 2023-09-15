Параскева Афанасиева
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти30.06.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1871
Муж: Сергей Васильев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1873
Муж: Самсонов Егор Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1875
Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванов
Смерть
30.06.1881
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище