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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Павел Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1846

Дочь: Решетникова Ольга Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий

Рождение ребёнка
1849

Сын: Герасим Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Параскева Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

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