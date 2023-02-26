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Герасим Афанасиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

12.02.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Афанасий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Агафия (Григорьева)

Мать ребёнка: Анна Максимова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Анна Максимова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Аким Герасимов

Мать ребёнка: Анна Максимова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Ефим Герасимов

Мать ребёнка: Анна Максимова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Фёкла Герасимова

Мать ребёнка: Анна Максимова

Рождение ребёнка
20.01.1879

Дочь: Мария Герасимова

Мать ребёнка: Анна Максимова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
12.02.1902
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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