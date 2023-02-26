Герасим Афанасиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти12.02.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Агафия (Григорьева)
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Аким Герасимов
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Ефим Герасимов
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Фёкла Герасимова
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
20.01.1879
Дочь: Мария Герасимова
Мать ребёнка: Анна Максимова
Смерть
12.02.1902
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище