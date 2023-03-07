Аким Герасимов
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Герасим Афанасиев
Мать: Анна Максимова
Бракосочетание
25.05.1892
Жена: Марфа Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Ксения Акимова
Мать ребёнка: Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
?.12.1903
Сын: Аким Акимов
Мать ребёнка: Марфа Никифорова
Смерть
Неизвестно