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Аким Герасимов

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Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Герасим Афанасиев

Мать: Анна Максимова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.05.1892

Жена: Марфа Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Ксения Акимова

Мать ребёнка: Марфа Никифорова

Рождение ребёнка
?.12.1903

Сын: Аким Акимов

Мать ребёнка: Марфа Никифорова

Смерть
Неизвестно
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