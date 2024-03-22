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Марфа Никифорова

Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

19.01.1904

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: ?

Мать: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.05.1892

Муж: Аким Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Ксения Акимова

Отец ребёнка: Аким Герасимов

Рождение ребёнка
?.12.1903

Сын: Аким Акимов

Отец ребёнка: Аким Герасимов

Смерть
19.01.1904
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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