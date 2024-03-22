Марфа Никифорова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти19.01.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.05.1892
Муж: Аким Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Ксения Акимова
Отец ребёнка: Аким Герасимов
Рождение ребёнка
?.12.1903
Сын: Аким Акимов
Отец ребёнка: Аким Герасимов
Смерть
19.01.1904
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище