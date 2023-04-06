Тимофей Никифоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Наталия Тимофеева
Мать ребёнка: Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анастасия Тимофеева
Мать ребёнка: Васса Тихонова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Иона Тимофеев
Мать ребёнка: Васса Тихонова
Рождение ребёнка
28.12.1885
Дочь: Мелания Тимофеева
Мать ребёнка: Васса Тихонова
Рождение ребёнка
26.01.1890
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Васса Тихонова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Надежда Тимофеева
Мать ребёнка: Васса Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Тихонова
Смерть
Неизвестно