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Тимофей Никифоров

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Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: ?

Мать: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Наталия Тимофеева

Мать ребёнка: Александра Фёдорова

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Александра Фёдорова

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анастасия Тимофеева

Мать ребёнка: Васса Тихонова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Иона Тимофеев

Мать ребёнка: Васса Тихонова

Рождение ребёнка
28.12.1885

Дочь: Мелания Тимофеева

Мать ребёнка: Васса Тихонова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1890

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Васса Тихонова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Надежда Тимофеева

Мать ребёнка: Васса Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Тихонова

Смерть
Неизвестно
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