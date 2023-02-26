Васса Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1859 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Никифоров

Рождение ребёнка
1884

Сын: Иона Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Никифоров

Рождение ребёнка
28.12.1885

Дочь: Мелания Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Никифоров

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1890

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Никифоров

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Надежда Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Никифоров

Смерть
Неизвестно
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