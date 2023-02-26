Васса Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Никифоров
Рождение ребёнка
1884
Сын: Иона Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Никифоров
Рождение ребёнка
28.12.1885
Дочь: Мелания Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Никифоров
Рождение ребёнка
26.01.1890
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Никифоров
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Надежда Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Никифоров
Смерть
Неизвестно