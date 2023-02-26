Александра Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти27.06.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Наталия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Никифоров
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Никифоров
Смерть
27.06.1876
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд