Александра Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

27.06.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1859 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Наталия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Никифоров

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Никифоров

Смерть
27.06.1876
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
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