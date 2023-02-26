Решетникова Ольга Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Решетников Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин
Рождение ребёнка
10.08.1872
Дочь: Фёкла Григорьева
Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин
Рождение ребёнка
07.02.1875
Сын: Решетников Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин
Рождение ребёнка
23.09.1877
Сын: Решетников Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин
Рождение ребёнка
1880
Сын: Решетников Семён Григорьев
Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин
Рождение ребёнка
29.07.1882
Сын: Решетников Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Решетников Фёдор Григорьев
Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин
Рождение ребёнка
26.04.1885
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин
Рождение ребёнка
23.07.1888
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно