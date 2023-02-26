Решетникова Ольга Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова Ольга Афанасиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: Афанасий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Решетников Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1872

Дочь: Фёкла Григорьева

Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1875

Сын: Решетников Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин

Рождение ребёнка
23.09.1877

Сын: Решетников Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Решетников Семён Григорьев

Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1882

Сын: Решетников Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Решетников Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1885

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1888

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Решетников Григорий Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетников Григорий Ильин

Смерть
Неизвестно
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