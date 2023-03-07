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Решетников Семён Григорьев

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Решетников Григорий Ильин

Мать: Решетникова Ольга Афанасиева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1901

Жена: Решетникова Федора (Данилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1902

Сын: Решетников Иоанн Семёнов

Мать ребёнка: Решетникова Федора (Данилова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1904

Сын: Решетников Захарий Семёнов

Мать ребёнка: Решетникова Федора (Данилова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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