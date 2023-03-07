Решетников Семён Григорьев
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
26.01.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1902
Мать ребёнка: Решетникова Федора (Данилова)
Рождение ребёнка
24.03.1904
Сын: Решетников Захарий Семёнов
Мать ребёнка: Решетникова Федора (Данилова)
Смерть
Неизвестно