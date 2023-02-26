Решетникова (Малашенкова) Федора (Данилова)
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1880
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1902
Отец ребёнка: Решетников Семён Григорьев
Рождение ребёнка
24.03.1904
Сын: Решетников Захарий Семёнов
Отец ребёнка: Решетников Семён Григорьев
Смерть
Неизвестно