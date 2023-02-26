Решетникова (Малашенкова) Федора (Данилова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова (Малашенкова) Федора (Данилова)

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1880

Отец: Малашенков Гавриил Карпов

Мать: Малашенкова Домна Евдокимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1901

Муж: Решетников Семён Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1902

Сын: Решетников Иоанн Семёнов

Отец ребёнка: Решетников Семён Григорьев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1904

Сын: Решетников Захарий Семёнов

Отец ребёнка: Решетников Семён Григорьев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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