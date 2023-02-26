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Малашенков Стефан Гавриилов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.01.1884

Дата смерти

11.02.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1884

Отец: Малашенков Гавриил Карпов

Мать: Малашенкова Домна Евдокимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.02.1885
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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