Малашенков Стефан Гавриилов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.01.1884
Дата смерти11.02.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1884
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.02.1885
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище