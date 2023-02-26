Малашенков Гавриил Карпов
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.03.1837
Дата смерти28.12.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1837
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1860
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Устиния Гаврилова
Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1872
Сын: Малашенков Дмитрий Гаврилов
Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1875
Дочь: Марфа Гаврилова
Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1875
бессрочноотпускной рядовой
Рождение ребёнка
11.10.1876
Сын: Малашенков Филипп Гаврилов
Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1876
Дочь: Параскева Гаврилова
Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1879
Дочь: Елена Гаврилова
Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1880
Дочь: Решетникова Федора (Данилова)
Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1880
временноотпускной пядовой
Рождение ребёнка
12.01.1884
Сын: Малашенков Стефан Гавриилов
Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1885
отставной рядовой
Смерть
28.12.1897
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище