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Малашенков Гавриил Карпов

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.03.1837

Дата смерти

28.12.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1837

Отец: Бодюльков Карп (Малахиев)

Мать: Бодюлькова Дария Григорьева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Малашенкова Домна Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Устиния Гаврилова

Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1872

Сын: Малашенков Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1875

Дочь: Марфа Гаврилова

Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1875
бессрочноотпускной рядовой
Рождение ребёнка
11.10.1876

Сын: Малашенков Филипп Гаврилов

Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1876

Дочь: Параскева Гаврилова

Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1879

Дочь: Елена Гаврилова

Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1880

Дочь: Решетникова Федора (Данилова)

Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1880
временноотпускной пядовой
Рождение ребёнка
12.01.1884

Сын: Малашенков Стефан Гавриилов

Мать ребёнка: Малашенкова Домна Евдокимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1885
отставной рядовой
Смерть
28.12.1897
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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