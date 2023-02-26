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Малашенков Филипп Гаврилов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.10.1876

Дата смерти

18.10.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1876

Отец: Малашенков Гавриил Карпов

Мать: Малашенкова Домна Евдокимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1902

Жена: Малашенкова Анна (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1903

Сын: Малашенков Георгий Филиппов

Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1904

Сын: Малашенков Андрей Филиппов

Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Малашенков Фёдор Филиппов

Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)

Рождение ребёнка
18.04.1907

Дочь: Клавдия Филиппова

Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1909

Сын: Малашенкова Екатерина Филиппова

Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Рождение ребёнка
19.01.1911

Сын: Малашенков Александр Филиппов

Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.10.1913
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от рака желудка
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мария Филиппова

Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1914

Дочь: Александра Филиппова

Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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