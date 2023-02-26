Малашенков Филипп Гаврилов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.10.1876
Дата смерти18.10.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1876
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1903
Сын: Малашенков Георгий Филиппов
Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1904
Сын: Малашенков Андрей Филиппов
Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Малашенков Фёдор Филиппов
Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)
Рождение ребёнка
18.04.1907
Дочь: Клавдия Филиппова
Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1909
Сын: Малашенкова Екатерина Филиппова
Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Рождение ребёнка
19.01.1911
Сын: Малашенков Александр Филиппов
Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.10.1913
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от рака желудка
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мария Филиппова
Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1914
Дочь: Александра Филиппова
Мать ребёнка: Малашенкова Анна (Иванова)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.