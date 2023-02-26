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Малашенкова Екатерина Филиппова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю

Дата рождения

26.10.1909

Дата смерти

23.05.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1909

Отец: Малашенков Филипп Гаврилов

Мать: Малашенкова Анна (Иванова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Смерть
23.05.1910
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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