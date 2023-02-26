Малашенкова Екатерина Филиппова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Дата рождения26.10.1909
Дата смерти23.05.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1909
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Смерть
23.05.1910
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище