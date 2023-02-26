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Малашенкова Анна (Иванова)

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Место рождения

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1902

Муж: Малашенков Филипп Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1903

Сын: Малашенков Георгий Филиппов

Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1904

Сын: Малашенков Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Малашенков Фёдор Филиппов

Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов

Рождение ребёнка
18.04.1907

Дочь: Клавдия Филиппова

Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1909

Сын: Малашенкова Екатерина Филиппова

Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Рождение ребёнка
19.01.1911

Сын: Малашенков Александр Филиппов

Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мария Филиппова

Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1914

Дочь: Александра Филиппова

Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1916

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1916

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1916

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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