Малашенкова Анна (Иванова)
Место рожденияд.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1903
Сын: Малашенков Георгий Филиппов
Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1904
Сын: Малашенков Андрей Филиппов
Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Малашенков Фёдор Филиппов
Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов
Рождение ребёнка
18.04.1907
Дочь: Клавдия Филиппова
Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1909
Сын: Малашенкова Екатерина Филиппова
Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Рождение ребёнка
19.01.1911
Сын: Малашенков Александр Филиппов
Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мария Филиппова
Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1914
Дочь: Александра Филиппова
Отец ребёнка: Малашенков Филипп Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1916
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: не указан
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1916
Дочь: Вера
Отец ребёнка: не указан
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1916
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: не указан
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно