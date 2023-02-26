(Малашенкова) Мария Филиппова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1913
Дата смерти26.04.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
26.04.1913
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение
1913
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище