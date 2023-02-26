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(Малашенкова) Мария Филиппова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1913

Дата смерти

26.04.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
26.04.1913
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение
1913

Отец: Малашенков Филипп Гаврилов

Мать: Малашенкова Анна (Иванова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище
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