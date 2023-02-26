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Малашенков Андрей Филиппов

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Место рождения

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.07.1904

Дата смерти

04.07.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1904

Отец: Малашенков Филипп Гаврилов

Мать: Малашенкова Анна (Иванова)

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.07.1904
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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