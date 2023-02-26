(Малашенкова) Александра Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Малашенкова) Александра Филиппова

(Малашенкова) Александра Филиппова

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.04.1914

Дата смерти

22.05.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1914

Отец: Малашенков Филипп Гаврилов

Мать: Малашенкова Анна (Иванова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.05.1914
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close