Любовь
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.02.1916
Дата смерти13.04.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1916
Отец: не указан
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.04.1916
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище