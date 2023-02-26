(Малашенкова) Елена Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малашенкова) Елена Гаврилова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.05.1879

Дата смерти

15.06.1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1879

Отец: Малашенков Гавриил Карпов

Мать: Малашенкова Домна Евдокимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.06.1879
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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