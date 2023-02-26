Бодюлькова Дария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодюлькова Дария Григорьева

Бодюлькова Дария Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

20.11.1875

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Гурцова Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1819

Сын: Малашенков Иона Карпов

Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1823

Сын: Малашенков Пётр Карпов

Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Булохова Ефросинья Карпова

Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)

д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1831

Сын: Малашенков Василий Карпов

Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1832

Сын: Бодюльков Иван Карпов

Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)

д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1835

Сын: Малашенков Ефим Карпов

Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1837

Сын: Малашенков Гавриил Карпов

Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1838

Дочь: Ефимия Карпова

Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Матрона Карпова

Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)

Смерть
20.11.1875
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close