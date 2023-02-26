Бодюлькова Дария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти20.11.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Гурцова Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1819
Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1823
Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Булохова Ефросинья Карпова
Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)
д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1831
Сын: Малашенков Василий Карпов
Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1832
Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)
д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1835
Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1837
Сын: Малашенков Гавриил Карпов
Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1838
Дочь: Ефимия Карпова
Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Матрона Карпова
Отец ребёнка: Бодюльков Карп (Малахиев)
Смерть
20.11.1875