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Бодюльков Иван Карпов

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Место рождения

д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.06.1832

Дата смерти

03.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1832

Отец: Бодюльков Карп (Малахиев)

Мать: Бодюлькова Дария Григорьева

д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.07.1850

Жена: Бодюлькова Параскева Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
?.11.1851

Сын: Бодюльков Аким Иванов

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева Романова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1854

Сын: Бодюльков Иван Иванов

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева Романова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1856

Сын: Бодюльков Прокофий Иванов

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева Романова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1857

Сын: Бодюльков Прохор Иванов

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева Романова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1858

Сын: Бодюльков Яков Иванов

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1860

Сын: Бодюльков Сергей Иванов

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева Романова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1862

Дочь: Михайлова Акилина Иванова

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1872

Дочь: Конохова Мария Иванова

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.04.1912
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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