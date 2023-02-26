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Бодюльков Аким Иванов

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

?.11.1851

Дата смерти

01.05.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1851

Отец: Бодюльков Иван Карпов

Мать: Бодюлькова Параскева Романова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.05.1853
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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