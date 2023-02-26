Бодюлькова (Чепелкина) Параскева Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодюлькова (Чепелкина) Параскева Романова

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Место рождения

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

12.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Чепелкин Роман Сергеев

Мать: Чепелкина Пелагея Тимофеева

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.07.1850

Муж: Бодюльков Иван Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
?.11.1851

Сын: Бодюльков Аким Иванов

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1854

Сын: Бодюльков Иван Иванов

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1856

Сын: Бодюльков Прокофий Иванов

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1857

Сын: Бодюльков Прохор Иванов

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1858

Сын: Бодюльков Яков Иванов

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1860

Сын: Бодюльков Сергей Иванов

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1862

Дочь: Михайлова Акилина Иванова

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1872

Дочь: Конохова Мария Иванова

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.10.1891
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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