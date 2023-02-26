Бодюлькова (Чепелкина) Параскева Романова
Место рожденияд.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смерти12.10.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1830
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.07.1850
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
?.11.1851
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1854
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1856
Сын: Бодюльков Прокофий Иванов
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1857
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1858
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1860
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1862
Дочь: Михайлова Акилина Иванова
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1872
Дочь: Конохова Мария Иванова
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Карпов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.10.1891
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище