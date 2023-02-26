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Бодюльков Сергей Иванов

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.09.1860

Дата смерти

04.05.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1860

Отец: Бодюльков Иван Карпов

Мать: Бодюлькова Параскева Романова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.05.1862
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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