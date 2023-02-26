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Бодюльков Яков Иванов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.11.1858

Дата смерти

01.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1858

Отец: Бодюльков Иван Карпов

Мать: Бодюлькова Параскева Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1884

Жена: Бодюлькова Ирина Нилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1896

Сын: Прокопий Яковлев

Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1898

Дочь: Матрона ст.

Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1898
рядовой
Рождение ребёнка
19.03.1900

Сын: Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1902

Сын: Бодюльков Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1904

Дочь: Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1906

Сын: Константин Яковлев

Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1908

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.12.1910
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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