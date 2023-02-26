Бодюльков Яков Иванов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.11.1858
Дата смерти01.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1858
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1884
Жена: Бодюлькова Ирина Нилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1896
Сын: Прокопий Яковлев
Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1898
Дочь: Матрона ст.
Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1898
рядовой
Рождение ребёнка
19.03.1900
Сын: Сергей Яковлев
Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1902
Сын: Бодюльков Георгий Яковлев
Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1904
Дочь: Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1906
Сын: Константин Яковлев
Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1908
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Бодюлькова Ирина Нилова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.12.1910
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище