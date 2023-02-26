Иван Яковлев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.08.1908
Дата смерти17.04.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1908
Отец: Бодюльков Яков Иванов
Мать: Бодюлькова Ирина Нилова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.04.1909
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище