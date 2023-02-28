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Бодюлькова Ирина Нилова

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Место рождения

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1884

Муж: Бодюльков Яков Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1896

Сын: Прокопий Яковлев

Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1898

Дочь: Матрона ст.

Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
19.03.1900

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1902

Сын: Бодюльков Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1904

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1906

Сын: Константин Яковлев

Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1908

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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