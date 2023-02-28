Бодюлькова Ирина Нилова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1896
Сын: Прокопий Яковлев
Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1898
Дочь: Матрона ст.
Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
19.03.1900
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1902
Сын: Бодюльков Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1904
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1906
Сын: Константин Яковлев
Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1908
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Бодюльков Яков Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно