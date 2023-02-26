Матрона Яковлева
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.03.1904
Дата смерти1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1904
Отец: Бодюльков Яков Иванов
Мать: Бодюлькова Ирина Нилова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1905
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище