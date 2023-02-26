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Матрона Яковлева

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.03.1904

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1904

Отец: Бодюльков Яков Иванов

Мать: Бодюлькова Ирина Нилова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1905
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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