Гурцова (Малашенкова) Евдокия Карпова
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1817
Дата смерти29.10.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1817
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.06.1834
Муж: Гурцов Илья Моисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.01.1837
Сын: Гурцов Василий Ильин
Отец ребёнка: Гурцов Илья Моисеев
Рождение ребёнка
12.09.1840
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Гурцов Илья Моисеев
Рождение ребёнка
28.11.1842
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Гурцов Илья Моисеев
Рождение ребёнка
17.03.1846
Сын: Гурцов Алексей Ильин
Отец ребёнка: Гурцов Илья Моисеев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Ильина
Отец ребёнка: Гурцов Илья Моисеев
Рождение ребёнка
14.01.1850
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Гурцов Илья Моисеев
Смерть
29.10.1856
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище