Гурцова (Малашенкова) Евдокия Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурцова (Малашенкова) Евдокия Карпова

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

29.10.1856

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Бодюльков Карп (Малахиев)

Мать: Бодюлькова Дария Григорьева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.06.1834

Муж: Гурцов Илья Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.01.1837

Сын: Гурцов Василий Ильин

Отец ребёнка: Гурцов Илья Моисеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1840

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Гурцов Илья Моисеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1842

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Гурцов Илья Моисеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1846

Сын: Гурцов Алексей Ильин

Отец ребёнка: Гурцов Илья Моисеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Ильина

Отец ребёнка: Гурцов Илья Моисеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1850

Дочь: Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Гурцов Илья Моисеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
29.10.1856
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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