(Малашенкова) Ефимия Карпова
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.07.1838
Дата смерти13.07.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
09.07.1838
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.07.1839
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной