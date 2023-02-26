(Малашенкова) Ефимия Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малашенкова) Ефимия Карпова

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.07.1838

Дата смерти

13.07.1839

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1838

Отец: Бодюльков Карп (Малахиев)

Мать: Бодюлькова Дария Григорьева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.07.1839
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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