Булохова (Бодюлькова) Ефросинья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булохова (Бодюлькова) Ефросинья Карпова

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Место рождения

д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

11.11.1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Бодюльков Карп (Малахиев)

Мать: Бодюлькова Дария Григорьева

д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1846

Муж: Булохов Иван Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
07.09.1848

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Булохов Иван Никитин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1853

Сын: Булохов Иван (старший)

Отец ребёнка: Булохов Иван Никитин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1855

Сын: Булохов Иван Иванович

Отец ребёнка: Булохов Иван Никитин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1857

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Булохов Иван Никитин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
11.11.1890
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище
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