Булохова (Бодюлькова) Ефросинья Карпова
Место рожденияд.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смерти11.11.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1846
Муж: Булохов Иван Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
07.09.1848
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Булохов Иван Никитин
Рождение ребёнка
26.01.1853
Отец ребёнка: Булохов Иван Никитин
Рождение ребёнка
18.03.1855
Отец ребёнка: Булохов Иван Никитин
Рождение ребёнка
15.09.1857
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Булохов Иван Никитин
Смерть
11.11.1890
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище