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Булохов Иван (старший)

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.01.1853

Дата смерти

15.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1853

Отец: Булохов Иван Никитин

Мать: Булохова Ефросинья Карпова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.04.1871

Жена: Булохова Елена Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1878

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Булохова Елена Григорьева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1897

Жена: Булохова - Караськова Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
27.10.1897

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Булохова - Караськова Мария Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1902

Дочь: Анисия Иоаннова

Мать ребёнка: Булохова - Караськова Мария Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1904

Сын: Булохов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Булохова - Караськова Мария Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
15.03.1906
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от воспаления ...овых оболочек
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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