Булохов Иван (старший)
Место рождения
Дата рождения26.01.1853
Дата смерти15.03.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1853
Отец: Булохов Иван Никитин
Бракосочетание
04.04.1871
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1878
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Булохова Елена Григорьева
Бракосочетание
20.01.1897
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
27.10.1897
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Булохова - Караськова Мария Иванова
Рождение ребёнка
26.12.1902
Дочь: Анисия Иоаннова
Мать ребёнка: Булохова - Караськова Мария Иванова
Рождение ребёнка
29.03.1904
Мать ребёнка: Булохова - Караськова Мария Иванова
Смерть
15.03.1906
Причина смерти: от воспаления ...овых оболочек
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище