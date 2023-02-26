Бодюлькова (Бодюлькова) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодюлькова (Бодюлькова) Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

19.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
30.10.1898

Дочь: Матрёна Григорьева

Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1900

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1901

Дочь: Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1904

Сын: Бодюльков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Россия
Рождение ребёнка
09.12.1905

Сын: Бодюльков Даниил Григорьев

Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1907

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.02.1909
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от воспаления лёгких
Рождение ребёнка
29.10.1909

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1910

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1912

Сын: Бодюльков Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1913

Сын: Будельков Анатолий (Антоний) Григорьевич

Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1915

Дочь: Анна-Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Матрёна (Мотя) Григорьевна

Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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