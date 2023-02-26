Бодюлькова (Бодюлькова) Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти19.02.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Матрёна Григорьева
Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)
Дочь: Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)
Сын: Бодюльков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)
Сын: Бодюльков Даниил Григорьев
Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)
Сын: Бодюльков Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)
Сын: Будельков Анатолий (Антоний) Григорьевич
Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)
Дочь: Анна-Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)
Дочь: Матрёна (Мотя) Григорьевна
Отец ребёнка: Бодюльков Григорий (Филиппов)