(Бодюлькова) Матрёна (Мотя) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: Анна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ленинград
Рождение ребёнка
До 1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно