(Бодюлькова) Матрёна (Мотя) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бодюлькова) Матрёна (Мотя) Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Мать: Бодюлькова Мария Иванова

Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: Анна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ленинград
Рождение ребёнка
До 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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