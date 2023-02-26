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Решетников Дмитрий Григорьев

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1875

Отец: Решетников Григорий Ильин

Мать: Решетникова Ольга Афанасиева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1897

Жена: Решетникова (Сайкова) Елена (Демидова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1898

Сын: Решетников Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Решетникова (Сайкова) Елена (Демидова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Решетников Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Решетникова (Сайкова) Елена (Демидова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1900

Дочь: (Решетникова) Матрона Дмитриева

Мать ребёнка: Решетникова (Сайкова) Елена (Демидова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: (Решетникова) Устиния Дмитриева

Мать ребёнка: Решетникова (Сайкова) Елена (Демидова)

Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Решетников Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Решетникова (Сайкова) Елена (Демидова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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